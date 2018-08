Välisdoktorantide sissetulek tõuseb keskmise netopalgani

Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme Hanno Tombergi sõnul on oluline, et välisdoktorantidele oleks tagatud õpinguteks kohalike doktorantidega samaväärsed tingimused. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool võtsid juba varem vastu otsuse võtta vastu ainult doktorandid, kellele suudetakse tagada 1100 euro suurune sissetulek kuus.

Dora Pluss programmi tegevjuht Katrin Kiisler tõi välja, et riiklike toetuste eesmärk peaks olema elamiseks vajaliku sissetuleku tagamine kõigile Eesti ülikoolide doktorantidele. Ta rõhutas, et välisdoktorantide lisandumine on tähtis, sest Eesti enda üliõpilaste, sealhulgas doktorantide arv on viimasel ajal kiirelt langenud, millel on otsene mõju meie ülikoolide jätkusuutlikkusele ja kaugem mõju teadusmahuka majanduse arengule.