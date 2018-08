Elroni uus piletimüügisüsteem valmib aasta lõpuks

Elroni juhatuse esimees Olle Tischler nentis, et piletimüügisüsteemi arendus tervikuna on võtnud planeeritust enam aega, sest süsteemi testimise ajal tekkis nii tehnilisi tõrkeid kui ka selgus, et piletimüügisüsteem vajab mõningaid täiendusi, et teenus oleks kaasaegsel tasemel ja kasutajasõbralik.



«Kuna Elroni praegu kasutuses olev piletimüügisüsteem toimib hästi, siis ei kiirusta me uue süsteemi kasutuselevõtuga enne, kui kõik teenuse jaoks vajalikud lahendused toimivad parimal võimalikul viisil,» ütles Tischler.



Sügisperioodil viiakse koos piletisüsteemi arendaja Ridango AS meeskonnaga läbi veel täiendavaid süsteemi testimisi, et tagada nii sujuv üleminek uuele süsteemile kui ka selle terviklik toimimine erinevatel platvormidel.