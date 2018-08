Artur Talvik on otsustanud jälle Eesti poliitmaastiku uuesti üles kaevata ja uuesti üles ehitada. Mis plaanid tema uuel parteil on? Kes on veel kambas ja mida nad tahavad? No ja mis ka lapsukesele nimeks saab? Talvikuga trallib ajakirjanik Vilja Kiisler.