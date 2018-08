Tunne Kelam: Hirvepargi miiting ei tohi olla ühe partei monopol

«Praegu kehtib Hirvepargi miitinguga põhimõte «kes ees see mees» ja politseis registreeris ürituse avaliku koosolekuna EKRE. Kuna kõigi teiste parteide tähelepanu oli suunatud kommunismiohvrite memoriaali avamisele ja sellele järgnenud konverentsile, siis teised selleks ei valmistunud,» ütles Kelam Postimehele.

«Mind huvitab, kas EKRE on ka järgmisel aastal huvitatud selle ürituse korraldamisest, kui valimised on möödas,» lausus Kelam. Ta lisas, et tema ei ole saanud tänase ürituse korraldajatelt kutset osalemiseks.