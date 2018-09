«Hommik!» viib Kristel Aaslaiu ja Mattias Naani ägedasse korterisse!

Särtsaka «Hommiku!» avavad muusik-näitleja Kristel Aaslaid ja koomik Mattias Naan, kelle juures tutvusime paari hommikurituaalidega. Stuudios on külas aga tuntud ajakirjanik ning tuliuus «Radari» toimetaja Eeva Esse. Värskest kodumaisest linateosest „Võta või jäta“ on rääkimas aga filmiprodutsent Ivo Felt – muuseas, tegemist on filmiga, mis on esitatud võõrkeelse Oscari nominendi kandidaadiks. Noorte probleemse seksuaalhariduse murekohti koolis tutvustab aga koolitaja Epp Kärsin. Veel räägime saates Mari Krassi ja Lili Milaniga eestlaste geenivaramust.