Noored eestlased Merle Laud ja Katrenna Tenno on stuudios rääkimas sellest, kuidas nad vallutasid Monc Blanci – mäkketõusuks tegid nad trenni vaid pool aastat. Ülemaailmsest koristuspäevast, millega on liitunud juba 150 riiki, kõneleb Heidi Solba. «Hommikus!» on külas ka Stig Rästa, kes hiljuti alustas järgmist uut muusikaprojekti. Kõige värskematest tuultest poliitikamaastikul räägivad aga Heli Piisang ja Mihkel Kangur.