Saksamaalt tuli Eestisse tagasi kvoodipagulaste perekond

BNSile teadaolevalt on tegu on ühega Süüriast pärit pagulasperekondadest, kelle käekäiku Euroopas jälgib ajakiri Time.

Neljast inimesest koosnev perekond saabus Eestisse möödunud aasta aprillis ning suunati koos teise perekonnaga Põlvasse. Juuni alguses otsustas perekond lahkuda Eestist Saksamaale ning sealt asüüli küsida. Saksamaa aga ei andnud perekonnale varjupaika, kuna neile juba pagulasstaatuse andnud Eesti on turvaline riik. Pagulasperede käikäiku kajastav Instagrami lehekülg andis möödunud aasta oktoobris teada, et perekond kavatseb otsuse vaidlustada ning loodab leida mõistva kohtuniku, kes säästaks neid Eestisse tagasisaatmisest ja laseks perekonnal Saksamaale jääda.

Eestisse tagasi saadetavad rahvusvahelise kaitse saajad on seotud selle omavalitsusega, kuhu nad rahvastikuregistri järgi sisse kirjutatud on. Kui nad on Eestist eemal viibimise ajal jäänud ilma oma eluruumidest, siis riik teist korda eluasemega seotud kulusid ei kata ning kokkuleppel kohaliku omavalitsusega leitakse tagasitulnutele eluase. Kui rahvusvahelise kaitse saaja on Eestist eemal olnud üle 90 päeva, lõpetatakse talle igasuguste riigi poolt ette nähtud toetuste maksmine. Eestisse naasmisel tuleb toetusi uuesti taotleda. Rahvusvahelise kaitse saajal on õigus kohaliku omavalitsuse vajaduspõhisele abile. Samuti on neil jätkuvalt õigus saada tugiisikuteenust ja eesti keele õpet.