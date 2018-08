20 kambritäit kinnipeetavaid keeldub Tallinna vanglas sooja toitu söömast

Vanglate pressiesindaja Leanyka Libeoni sõnul ei ole tegemist päris klassikalise näljastreigiga, kuna loobutud on vaid osadest vangla poolt pakutavatest sooja toidu kordadest, kuid mitte poetoidust.

Protestijate arv on päevade lõikes olnud erinev, kuid kokku on sellise avaldusega ühinenud umbes 50 kinnipeetavat.

«On neid, kes loobuvad toidukordadest, kuid söövad vanglapoe toitu ning on ka neid, kes loobuvad vaid mõnest toidukorrast,» täpsustas Libeon.

Vanglates jagavad toitu kaasvangid ning pressiesindaja sõnul on protesti põhjuseks see, et kinnipeetavatele ei meeldi toidujagaja ning seetõttu ei võeta temalt ka sööki vastu.