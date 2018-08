Vaidlused Krimmi teemal: Ligi nimetas Madisoni «käsitööyanatoomiks»

Ligi juhib sotsiaalmeedias tähelepanu, et Krimmi suhtes kehtivad rahalised sanktsioonid ja reisikeelud ning 1000 euro kohaleviimisega pole võimalik lahendada ühtki probleemi – liiatigi läheks kogu üritus maksma umbes sama palju nagu annetus ise. «Lääs on kokku leppinud, et okupatsioon ei tohi ära tasuda, et ei tuleks järgmist, et jõuga võtmist ei tohi kohalesõiduga tunnustada, Krimmi ei tohi lennata ega investeerida,» kirjutab Ligi. Ta lisab, et iga päev sõdiv, okupeeritud ja inimohvreid kandev Ukraina palub erandeid mitte teha. Lääs kinnitab nulltolerantsi ja ollakse ärevil, et mõni järjekordne populist ei käiks korraldamas mingit soolot ega murraks ühisrinnet, milleta ühtne välispoliitika ei püsi ja millega Venemaa saab eksponeerida veel mõnd segali.

«Aga Jaak Madison teab, et just tema teab, kuidas asju maailmas aetakse, ta ei pea arutama mitte midagi mitte kellegagi, kes iga päev lääne julgeolekupoliitikat koos hoiavad, et internetist saab võõrast raha nagu ka asju müüa, et just see 1000 eurot päästavad rahvusvahelise eestluse ja remondib ära hooned,» kritiseeris Ligi Madisoni.



Ligi sõnul saab sellest kirjutada sütitavaid artikleid, mis kinnitavad enda kultuuriloolist hädavajalikkust ja kohta Krimmi ajaloos. «Ja panna Ukraina valitsus kahvlisse, kas teha omakasupüüdmatule õilishingele erand või öelda oma kohalikele alamatele, kes siinsamas ütlevad, et on Venemaa alamad, et sanktsioonid on sanktsioonid, soliste ei vajata ja Krimmiga suhtlus otsustatakse ühiselt. Käsitööyanatoom. Kasulik idioot,» kirjutas Ligi.



Ligi loodab, et maksumaksja on juba keeldunud seda sõitu rahastamast ja et Ukrainal jätkub meelekindlust öelda «ei».



Suvel Ukraina saatkonna abita jäetud riigikogu liige Madison plaanib Krimmi väliseestlaste tarbeks kogutud tuhatkond eurot okupeeritud alale septembris ise kohale viia, kirjutab Postimees. Krasnodarka külas asuv Krimmi eestlaste peamine kooskäimiskoht Eesti Tare on nimelt väga kehvas seisus, kuna eestlaskonnal pole selle kordategemiseks raha. Selle remondile kuluks vähemalt 21 000 eurot.