Lugeja video: Raplamaal põleb puidutööstushoone

Täna öösel kell 03:43 teatati häirekeskusele, et Rapla vallas Kalevi külas põleb puidutööstus. Tulekahju avastas objektilt häire saanud turvafirma. Turvatöötaja esmase info kohaselt immitses katuse alt suitsu ja levis kärsahais.

Esimesena jõudsid sündmuspaigale Rapla päästjad, kes kõrgendasid väljakutse astet ning alustasid kustutustöödega. Põles puidutööstuse hoonekompleksi üks tiib, tegemist on kivist ehitisega, mille mõõdud on 60x10 meetrit. Pärast hoone lahtise leegiga põlema süttimist, keskendusid päästjad hoonekompleksi ühe tiiva ja hoonetevahelise galerii kaitsmisele ja piirasid tule leviku.

Süttinud hoone tiib on hävinud, tule edasine levik on piiratud. Hetkel kustutustööd veel kestavad, kustutustööde tõttu on piirkonnast välja lülitatud elekter.