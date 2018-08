Eesti poliitikud McCainist: ta oli üks väheseid, kes mõistis Eesti keerulist minevikku

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kirjutas järelhüüdes, et maailma tipp-poliitikutest väärib Eestis enim mäletamist just McCain.

«USA senaatori John McCaini lahkumine on kurb sõnum kõigile, kelle jaoks väärikus ning meelekindlus poliitikas ja rahvusvahelistes suhetes on väärtus omaette,» kirjutas Mihkelson. «McCain oli sõjakangelane ja oma rahva patrioot, kellel jagus samas energiat ja sihikindlust toetada kõiki üle maailma, kes võitlesid vabaduse ja demokraatia eest.»

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet kirjutas järelehüüdes, et laupäeval surnud USA senaatoril polnud illusioone autoritaarsete režiimide ega ka nende juhtide suhtes.



«Eestit viimati 2016. aasta lõpus külastanud McCain oli USA poliitikas inimene, kellele polnud vaja kunagi seletada Eesti ja Euroopa julgeolekualaseid muresid, sest ta teadis neid, oli alati põhimõttelistel seisukohtadel, mis tuginesid vabaduse, demokraatia ja õigusriigi hoidmisele ja tugevdamisele,» kirjutas Paet sotsiaalmeedias.



Paet meenutas, et McCain pidas oluliseks NATO riikide tihedat koostööd ja kaitsevõimekuse tugevdamist ning tuge nendele riikidele, kes olid sattunud ebaõiglase rünnaku ja surve alla. «Värskelt tuli see eriti esile viimasel ajal, kui president Trump hakkas välja saatma segaseid signaale nii koostöö suunal Euroopaga kui väljendama soovmõtlemist Venemaa, Põhja-Korea ja teiste autoritaarsete riikide suhtes,» lisas Paet.



Paet lisas, et McCain oli olnud üks vähestest, kes oli valmis riske vabale maailmale nimetama õige nimega ja lahendusi pakkuma nende leevendamiseks.



McCain suri laupäeval 81-aastasena ajukasvaja tõttu. Senaatoril diagnoositi mullu glioblastoom, sama agressiivne ajukasvaja vorm, mis võttis 2009. aastal elu teiselt senati suurkujult Ted Kennedylt.