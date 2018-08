Luik: Eesti võlgneb McCainile erakordselt palju

«Tema oli see, kes esindas ja kaitses demokraatlikke väärtusi sellisel moel, et USA pidi olema nende väärtuste kõige tugevam kandja ja kasutama oma hiiglaslikku poliitilist ja vajadusel ka sõjalist jõudu selleks, et toetada väiksemaid riike, toetada demokraatiaid ja olla totalitaarsete süsteemide vastu,» rääkis Luik.

«Me peaksime ka siin, Eestis mõtlema, kuidas tema mälestust jäädvustada, sest tõesti, me võlgneme talle väikese riigina erakordselt, erakordselt palju. See, et me oleme täna NATO-s, ma arvan, selleks ei pea olema julgeolekuanalüütik, et öelda, millistest probleemidest see on meid päästnud,» ütles Luik.