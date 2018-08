Politsei otsib Harjumaal kadunud 49-aastast meest

David on 170 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Tal on pruunid silmad. Eritunnusena on tal arm pea vasakul poolel. Mehel olid kadumise hetkel jalas plätud ja poolpikad tumedamad püksid, seljas valge ruuduline triiksärk. Mehel ei ole kaasas mobiiltelefoni.