Reportaaž: presidendi tempos läbi võsa

«Kõike on, asfalt-, metsa- ja kruusateed,» jagab presidendi rattaretke korraldaja selgitusi, kui kaalun, kas valida linna- või maastikuratas. Kui ajakirjanikud ja ametnikud valivad rattalaenutusest endale sobiva kaherattalise, siis president saabub kohale Tallinnast kaasa võetud isikliku maastikurattaga. «Metsas saab see jagu igast juurikast,» kiidab Kersti Kaljulaid oma kaherattalist.

Kui korrusmajade vahelt metsateele jõuame, saavad noored ratturid hoo sisse ja lisavad kiirust. Sõit on kõike muud, kui rahulik kulgemine 20 km/h. «Mõõdukas tempo Narva moodi on ikka üsna kiire,» olen sunnitud üsna pea tunnistama, silmad teetolmu täis.

Kui mööda promenaadi sõites näis laenutusest valitud maastikuratas rumala otsusena, siis pikki jõekallast linnast välja sõites saan aru, et Narva teetöid tegema tulnud mehed ei valetanud – tänavad on tõesti kehvas seisus. Narva-Jõesusse minev kergliiklustee on pooleli ja pole just eriti palju märke, et töö selle kallal usinalt käiks. Ka maanteel on tööd pooleli ja nii peavad autod ootama, kuni ratturid mööduvad, sest ühte sõidurada sisuliselt pole.