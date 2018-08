Ettevõtluskõrgkooli Mainor rektoriks valiti Mait Rungi

«Annan oma panuse, et laiendada kooli ümber sarnaselt mõtlevate partnerite võrgustikku ja head ideed ellu viia,» ütles Rungi.

Mait Rungi on töötanud juhina IT-valdkonnas ja avalikus sektoris, alates 2005. aastast õppejõu ja teadlasena Tallinna Tehnikaülikoolis, viimati juhtimise professorina.



Doktorikraadi omandas Mait Rungi 2010. aastal Lappeenranta Tehnikaülikoolist. Tema teadustöö on keskendunud äriinnovatsioonile, juhtimisele ja iduettevõtlusele.



​«Mait Rungi on akadeemiline liider, kes kindlasti viib kõrgkooli kui Ülemiste City linnaku vaimse keskuse uuele tasemele,» ütles kooli nõukogu esimees Kadi Pärnits.