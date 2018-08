Poliitikute meelest on põhikooli lõpueksamitest loobumise idee toores

Selle nädala algul teatas haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond), et tema juhitud ministeeriumi üheks eesmärgiks on põhikooli lõpueksamid ja tasemetööd praegusel kujul kaotada. Ettepaneku järgi määrataks ka edaspidi põhikooli lõpetamise tingimused riiklikus õppekavas, kuid õigus ja pädevus otsustada, kas õpilane on õppekava läbinud, põhihariduse omandanud ja lõpetamise tingimused täitnud, on koolil.

Kõige varemalt võiks põhikooli lõpueksamitest ajalugu saada 2020. aastal, kuid selleks tuleb riigikogul ministeeriumi algatatud seadusemuudatuse ettepanek heaks kiita. Viimastel päevadel Postimehega rääkinud saadikute kommentaaridest jääb aga kõlama, et ministeeriumi soovi osas ollakse enamasti skeptilised ning ses küsimuses oodatakse põhjalikku analüüsi.

Helme: lapsed peavad pingutama

EKRE juht Mart Helme FOTO: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Mart Helme ütles Postimehele, et tema isiklik seisukoht on, et eksamitest loobumine ei ole mõistlik. «Lapsed peavad harjutama pingutamist, et elus midagi saavutada.»

Repsi ettepanek on Helme sõnul veel liiga värske. «Me siin puusalt tulistama ei hakka. Meie erakonna haridustoimkond arutab asja ja kui ettepanek tuleb riigikokku, siis saame selle teema üksipulgi nii komisjonides kui ka suures saalis läbi vaielda. Kujundame seisukoha arutelude käigus.»

Sibul: idee on toores

Isamaa peasekretär Priit Sibul FOTO: Riigikogu

«Mailis Repsi idee põhikooli lõpueksamite kaotamisest on toores,» ütles Isamaa fraktsiooni liige ja erakonna peasekretär Priit Sibul. «Pealtnäha on kõik õige, gümnaasiumid ei arvesta lõpueksameid sisseastumiskriteeriumina, lisaks fikseerib eksam õpilase taseme põhikooli lõpus, kus õppetöös esinenud puudujääkide avastamisel pole enam midagi päästa. Palju ei paranda olukorda ka tasemetööd, mille minister soovib samuti kaotada,» lisas ta.

«Küsimus on, mis asemele tuleb? Kas on plaanis luua koolideülene arengumonitooringu metoodika õpilase toeks, mis võimaldab jälgida ka koolide taset? Kas seda on katsetatud? Või on plaanis luua olukord, kus haridussüsteemis aktualiseeruvate probleemide osas oleks võimalik pea liiva alla peita,» loetles Sibul küsimusi, mida ettepanek on tekitanud.

Emakeele eksamist loobumist ei toeta Isamaa praeguses olukorras mingil juhul, lisas erakonna peasekretär ja sõnas, et sama kehtib ka eesti keele osas teise keelena. «Tajume siin ohtu suureks tagasilöögiks eestikeelse hariduskeskkonna edendamisel.»

Aru: järjekordne rapsiva poliitika näide

Krista Aru FOTO: Margus Ansu

«Tegemist on taaskord Mailis Repsi rapsiva poliitikastiili ühe näitega,» sõnas Vabaerakonna fraktsiooni liige Krista Aru ettepanekut kommenteerides.

Aru sõnul tuleks rahulikult analüüsida, mida selline muudatus endaga haridussüsteemis kaasa tooks. «Kuidas see mõjutaks põhikoolide õpetuse taset ning õppetöö hindamist? Mida on vaja koolidel tingimuste muutumisel teisiti teha? Kuidas mõjutaks antud muudatus gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste sisseastumiskonkursse,» loetles saadik.

Täna on kõik sellised küsimused vastuseta ning analüüsid tegemata, lisas Aru. «Minister Repsi äkilise ettepaneku taga kumab soov tekitada uue kooliaasta eel haridustöötajaid, õpilasi ja lapsevanemaid eri leeridesse jagav lihtsustav poleemika.»