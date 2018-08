KAPO: Vene propaganda eesmärk on lõhestada ühiskonda

See juhtub paljastab ilmekalt Kremli mõjutustegevuse käekirja, kuidas varjatud töökorralduse ja rahastamiskeemidega püütakse vaenulikku propagandat legitiimse ajakirjandusena näidata. Tegemist on kõnekalt nurjatu ringkäendusega: toodetakse ja rahastatakse propagandat, seejärel viidatakse sellele kui kohalike venelaste tõelisele häälekandjale, et omakorda seda moonutatud avalikku kuvandit kasutada rahvusvahelisel areenil oma välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks.

Taoline avalikkuse taju mõjutamine omamoodi alternatiivreaalsuse loomisega võib tunduda tühine, ent selles peituvad siiski mõned ohud riigi põhiseaduslikule korrale. Kaitsepolitsei peab seda tõkestama, et need ei kujuneks otseseks ohuks. Teadlikkuse tõstmine on hea algus Kremli propagandale ühiskondliku vastupanuvõime arendamisel. Paljastatuna on see juba iseenesest üks takistus neil sihile jõudmisel, näiteks lõhestamaks sihtmärgiks olevat ühiskonda.