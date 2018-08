Ülevaade: Vene mõjutustegevus Eesti, Läti ja Leedu eriteenistuse aastaraamatutes

Leedu eriteenistus VSD

Venemaa informatsioonipoliitikat Leedus tehakse Venemaalt rahastatud internetiportaalide sputniknews.lt ja baltnews.lt kaudu. Nende eesmärk on laiendada Venemaa mõju Leedu inforuumis, levitada läänevastast mõttelaadi ning kujundada Kremlit soosivat avalikku arvamust. 2017. aastal asusid need veebiportaalid Venemaa informatsioonipoliitika kujundajate ülesandel avaldama rohkem artikleid Leedus elava Poola vähemuse staatusest. Nad püüdsid õhutada etnilist vastandumist ja teravdada suhteid Leedu ja Poola vahel. Need väljaanded proovisid veenda oma auditooriumit, et Leedu diskrimineerib kohalikku Poola kogukonda, või jätta muljet, et Poola ei loobu territoriaalsetest nõuetest naabrite vastu.