«Hommik!» Peaminister Jüri Ratas avaldas oma täiusliku smuutiretsepti

"Putru on hommikul vaja. Tühi kott ei seisa püsti," rääkis peaminister oma söögiharjumustest ning pakkus ka korraliku smuutiretsepti: "Mina paneksin maasikat, kindlasti mustikat, 15-20 astelpaju, õuna ja võibolla natukene avokaadot. Vett ka. See on päris kosutav."