Kohila teeb Raplale ettepaneku arvata seitse küla Kohila koosseisu

Kohila vallavanem Heiki Hepner sõnas, et Rapla volikokku kandideerinud nimekirjade esindajad lubasid, et nad arvestavad selles küsimuses külaelanike sooviga ja ta loodab, et nii tõesti tehakse. «Protsess on olnud pikk, kuid nüüd on aeg sellega tõsiselt tegeleda, enne kui võetakse vastu arengukavad ning tehakse valdades pikaajalisi plaane,» sõnas Hepner.