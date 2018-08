«Hommik!» 16 aastat vangis istunud Imro: on kohe näha, kui laps kuulub pätikampa

"Märgid on kohe näha: kas tal on uued riided, nukid verised, kas ema leiab raha. Vanem peab mõtlema kust laps (asjad) saab. Ettekäänded, et sõber andis, tuleb kohe ära kontrollida. Kui sa seda ei kontrolli, siis lased käest ära," rääkis Imro, kes läks vanglatrellide taha 15aastasel ja vabanes alles 31-aastaselt, sest kasvatas pidevate põgenemiskatsete tõttu karistuse lõpuks 16 aasta pikkuseks.

Seejuures saatis Imro vanglatrellide taha pätikambas korda saadetud peksmised ning auto ärandamine ja rüüstamine.

"Kõik teod, millest meedias täna räägitakse, olen ise läbi teinud. Algas kõik sellest, et hakkasin koolist puuduma. Valetasin emale, et koolis on pomm. Hakkasin suhtlema teiste poistega, kes samamoodi koolis ei käinud. Läksime linna, tegime lollusi - võtsime inimestelt asju ära ja andsime neile peksma."

"Igaüks tahab näidata kui kõva mees ta on. Tavaliselt valitakse välja tänava peal endast suurem. Minnakse ligi, ähvardatakse, lüüakse - sellega saad respekti. Ja teised hakkavad sind kartma. Aga valitakse ka väiksemaid," meenutas Imro.

Imro avaldas ka arvamust, et šokivangistus pätikamba liikmetele võib tuua hoopis vastupidise reaktsiooni. "Pärast on hea uhkustada. Ma ei arva, et see on kõige parem. Grupi liidreid tuleb ühiskondlikule tööle saata, see teeb neile häbi ja teised hakkavad ta üle naerma. Siis ta ei tahagi sinna enam kuuluda."