NATO küberkaitsekeskuse juhi koha võttis üle Jaak Tarien

Tarieni sõnul on tal suur privileeg liituda nii targa meeskonnaga, kellelt mul on järgmistel aastatel palju õppida.

«Keskuse ekspertanalüüside, koolituste ja õppuste järele on nõudlus ainult kasvamas. Minu eesmärk juhina on jätkata senist head tööd ning samas asetada veel enam rõhku koostöö arendamisele erasektoriga ning meie liikmesriikide kaitsevägedele praktiliste töövahendite väljatöötamisele. Küberkaitsealased teadmised on vajalikud kõigile kaitseväelastele igas väeliigis ja igal auastmel,» ütls Tarien.