Estonian Meat House’i lemmik FreshGO retseptivõistluselt: Grillitud veiseliha eesti mehele argipäevaseks kokkamiseks

Nii, me oleme nüüd kenasti sealmaal, et võid panni tulele panna - no tõmba ikka korralik leek alla, niiet pann veidi suitsema hakkab! Kalla üle oliiviõliga ja lisa üks pöidlasuurune tükk võid. Viska paprika, brokkoli, sibul, seened ja chilli pannile ja lase neil seal röstida vahepeal segades. Nuusuta ja maitse! Ausalt ka! Ja kui tundub, et on al dente - itaallased ütlevad niimoodi peenelt pooltoorete köögiviljade ja pasta kohta, aga noh... sina mäletad viimasest Itaalia reisist, et veints oli hää ning maksis kolm rubla-euro-dollarit. Pole hullu, ühesõnaga, nii kaua kuni sa seda jama siin oled lugenud ning Itaalia siresääri meenutanud, on arvatavasti su köögivili ammugi al dente... nii, kalla kogu segu mingi suva kaussi või mis iganes parasjagu käepärast on... ja las nad olla seal.

Nüüd - leia üles liha! Kui selle on vahepeal mingi koer või Leviathan ära söönud, siis noh... oledki kokkamise lõpetanud tänaseks ning sinu veganpraad ootab sind kausis!

Kui aga liha on alles, siis on super! Kuumuta uuesti pann, lisa või ja oliiviõli, nüüd lase pann korralikult kuumaks, kui on kasutada eraldi grillpann, siis jumala eest, kasuta seda! Suvisel ajal võid üldse seda elavate süte peal teha. Ühesõnaga - viska lihh sinna tulikuuma panni peale, ise hüppa eemale! Aga ära sa miskit kaant kasuta, suva, et hiljem saad naise käest ja pead suure tõenäolsusega hakkama remonti tegema, usu mind, see kõik on seda väärt! Las liha nüüd kärssab. Üks pool kärssab... ja kui tundub, et on ikka korralikult juba pruun, siis pööra liha ümber. Ja las teine pool kärssab... kui kõik neli külge on juba pruunid, siis võta tuli alt ära, viska pannile peotäis kuusevõrseid (või rosmariini) ja las see liha nüüd seisab seal panni peal... Sellega saavutad küpsetusastme medium või medium miinus.

Ülikõva kui sa oled nii kaugele jõudnud - toit on peaaegu valmis. Liha võiks seista mingisugune seitse mintsa vähemalt, et jääks mahlane ning pehme...

Võta nüüd köögiviljad, keera miskile suuremale taldrikule, lisa valikuline valk ehk kodujuust ning tordile kirsiks pane lihalõigud. Garneeri kuusevõrsetega ja söö need ka ära, tervis tuleb! Kui su lõpp-produkt on sarnane pildil olevaga, siis oled kõik õigesti teinud... kui mitte, siis noh... võta lahti Eesti restoranide TOP 50 ja vii oma naine mingisse normi restorani sööma! Ta on seda igati väärt, arvestades, millega sa tema köögis just hakkama said...