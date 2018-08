Simson: kellakeeramise lõpetamisega tuleb nüüd edasi liikuda

«Küsimus, kas keerata kella või mitte, on olnud eestlaste selle suve üheks räägitumaks teemaks, milles igaühel on oma selge seisukoht. Nagu läbiviidud küsitlusest selgub, pooldavad inimesed kellakeeramise lõpetamist ja usun, et taoline sõnum jõudis kohale ka Euroopa Komisjonile,» ütles Simson. «Eesti on küsimuses algusest peale valjul häälel kaasa rääkinud ja olnud soomlaste kõrval üheks eestvedajaks. On rõõm näha, et tuhanded eestlased võtsid veebiküsitlusest osa ja andsid signaali teemaga edasi liikumiseks.»