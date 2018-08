Tippteadlase ootamatu lahkumine Eestist

Tartu Ülikooli patofüsioloogia professoril Sulev Kõksil (47) on ette näidata mõnigi teene Eesti riigi ees, mille eest ta on muuhulgas pälvinud Valgetähe IV klassi teenetemärgi ning Eesti Vabariigi teaduspreemia. Miskipärast oli teadlasel Eestist lahkumisega nii kiire, et koostööpartnerid kuulsid sellest alles siis, kui mees ise oli juba teisel pool maakera.