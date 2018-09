Reformierakondlane Kross nimetab EKRE avaldusi «kuratlikuks trikiks»

«Kui Edgar Savisaare puhul oli enamasti aru saada, kus ta seisab ja mida ta asjadest arvab, siis EKRE maskeerib oma seisukohti sageli rahvuslikkuse rüüsse ja mõtestab rahvuslikkust niimoodi, et see asetub minu meelest tegelikult rahvusriiklike huvide vastu,» rääkis Kross veebisaates «Otse Postimehest». «See on kuratlik trikk, mis teeb mulle väga muret, kuna seda inimesed ostavad,» lisas ta.

Krossi sõnul on üle kogu maailma lihtne kaasa minna laialt levivate väidetega, et valitsused on halvad ning eliit ja parteid on pahad. «Aga meie esindame siin puhast ja päris rahva õigust,» märkis Kross opositsioonilise EKRE poliitikute avaldustele viidates. Kross lisas, et EKRE poliitikute Euroopa Liidu vastased avaldused on ohtlikud ja ei vasta Eesti huvidele.

Kross viitas EKRE poliitikute suust kõlanud võrdlusele, et Euroopa Liidu poliitika on sarnane endise Nõukogude Liidu poliitikale. «Sellisel puhul soovitan ma alati mõelda, mitu teie sugulast on Nõukogude Liit vangi pannud ja mitu Euroopa Liit,» lisas Kross.

Reformierakonda kuuluv Kross teatas juunis, et loobub riigikogu liikme kohast ja siirdub Ameerika Ühendriikide mainekasse Harvardi ülikooli osalema uurimises, mis käsitleb muuhulgas demokraatlike valimiste vastaste rünnakute tõkestamist. Samas ei kavatse Kross aktiivsest poliitikast taanduda ning Reformierakond kaalub valimistel teda oma Ida-Virumaa esinumbrina.