Vene saatkond kritiseeris Lihula monumendi püsitamist

«Märgime kasvava murega, et endiste sõjaväelaste, kes teenisid Relva-SS-is – organisatsioonis, mis on Nürnbergi tribunali poolt kuulutatud kuritegelikuks – ülistamine võtab Eestis kultuse iseloomu koos üldtunnustatud hinnangute ignoreerimisega, mis on antud fašistliku režiimi inimvihkajalikule olemusele, hitlerlaste ja nende käsilaste koletuslikule vägivallale, sealhulgas sakslaste poolt Teise maailmasõja ajal okupeeritud territooriumidel, kaasa arvatud Eestis,» öeldakse Vene saatkonna täna tehtud avalduses.

Vene saatkonna erilise arusaamatuse põhjustab nende sõnul see, et Lihula aktsioon koos Saksa vägedes sõdinud eestlaste Harald Nugiseks ja Alfons Rebase mälestamise ning iga-aastase kogunemisega Sinimägede lahingupaigas toimub Eesti võimude toimuvast möödavaatamise saatel. «Seda, milleni viib sarnane leplikkus, näitab kujukalt hiljutine hitlerlaste käe läbi hukkunud juutide ja mustlase mälestusmärgi rüvetamine Kalevi-Liival – see on lüli samast ketist,» lisab saatkond.