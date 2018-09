Kross: Venemaa sõjaväeõppusi tuleb jälgida, mitte karta

«Kartmine ei aita ja hirmu pole mõtet külvata, aga venelaste õppusi tuleb tähele panna. Need õppused on teadlik musklinäitamise etendus,» rääkis Kross veebisaates «Otse Postimehest». Tema sõnul tahavad venelased suurõppustega näidata oma «tugevust ja võitmatust».

«Vastase jälgimisel oli ka tookord laual palju punaseid lippe, aga keegi ei uskunud, et sõda võiks alata,» rääkis Kross. «Ma uskusin loomulikult, et venelased on võimelised tankidega Gruusiat ründama ja relvadega ähvardades seda riiki läänemeelselt kursilt tõrjuma. Minu laual oli igasuguseid raporteid, aga järeldust, et nüüd lähebki lahti, ei osanud ka mina õigeaegselt teha,» lisas ta.