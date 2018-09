«Otse Postimehest» õpetaja Enelin Linsi noortekampadest: nüüd nad said selle tähelepanu

Kadrioru Saksa gümnaasiumi õpetaja ja klassijuhataja Enelin Linsi teab, et lapsed võtavad suhtemuresid väga hinge ning et see, mida täiskasvanud nimetavad virtuaalmaailmaks, on nende jaoks päris elu.

Te teete maailma kõige raskemat tööd. Miks te selle valisite?

Ei valinudki. Aga mul oli mõte ülikooli kõrvalt tööle minna, ja ülikoolist soovitati kooli, ja nii ma sinna sattusin.

Eesti õpetajaskond vananeb. Kuidas te tunnete end selles vanainimeste seltskonnas?

Meie koolis on siiski nii vanemaid kui ka nooremaid õpetajaid, see suhe on umbes pooleks. Saame omavahel väga hästi läbi, meil on äärmiselt tore kollektiiv.

Kuidas õpetada matemaatikat nii, et see elaks? Äkki raha kaudu?

Väga õige. Kui viiendas klassis õpitakse kümnendmurde, siis ega neist enne aru ei saadagi, kui tulevad jutuks eurod ja sendid. Õpetajana ongi tarvis lapsi pidevalt kuulata ja tähele panna, millega nad kaasa lähevad. Iga klass on erinev. Igaühel on oma teema, mis neid käima tõmbab. Näiteks jalgpall. Ja siis on võimalik kõik ülesanded selle peale üles ehitada.

Meediast paistab, et tänapäeva noored muud ei teegi kui kolgivad üksteist ja postitavad sellest videosid sotsiaalmeediasse. Koolis sees paistab see ilmselt teisiti, kuidas?

Koolikiusamine pole kuhugi kadunud ja on töötajad, kes sellega spetsiaalselt tegelevad. Aga see on ka klassijuhataja töö. Üldjuhul ma üritan nendega rääkida. See aitab ääretult palju. Tihtilugu õpilane ei saagi ise aru, mida ta on teinud, ja empaatia on see, millega saab neid asju lahendada. Just omavahel suheldes saavad paljud probleemid lahenduse.

Kuidas te end õpetajana tundsite, kui poliitikud seal Kanuti aias laiutasid?

Eks need noored, kes seda tegid, otsisid tähelepanu. Ja nii nad said selle tähelepanu. Mitte et ma arvaks, et midagi peab maha salgama – vastupidi, tuleb kiiresti tegutseda –, aga… Neil lastel on ikkagi selgelt mingid probleemid, ja pigem peaks ehk tegelema sellega, mitte võimendama seda teguviisi, millega nad oma probleeme väljendavad.

Kuidas te saate jutu peale läbini nutistunud teismelistega, kes eelistavad isegi üksteise kõrval istudes suhelda mõne sotsiaalmeediaplatvormi kaudu?

Üldjuhul on koolis see hea tava, et mobiiltelefone ei kasutata. Ära ei saa võtta, aga mõnikord on vaja need hoiule võtta. Mõnikord annavad ise õpilased oma nutitelefonid hoiule.

Kuidas on nutitelefonid laste ja noorte mõtte- ja tundeilma muutnud?

Tõesti, see on inimeste mõtlemiskäiku muutnud, ja võib-olla ka suhtlemisoskust. Aga muidu on lapsed ikka nagu lapsed.

Mõni uuring ütleb, et lähedasemad, päris suhted noorte vahel lükkuvad edasi just virtuaalse suhtlemise pärast, on see tõsi ka Eesti kohta?