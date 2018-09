Uurimise all olev endine Narva keskerakondlane esitas opositsiooni esindaja kohta kuriteoteate

Kutti kohta tegi kuriteoteate Narvas võimul oleva fraktsiooni Meie Kodu Narva juht Aleksei Voronov, kes on ka ise kriminaaluurimise all. Voronov tõi esile, et olles üheaegselt Narva volikogu liige ja SA Narva Muuseum nõukogu liige, on Kutti kolmel korral hääletanud volikogu istungitel Narva muuseumile raha eraldamise poolt 9,5 miljoni euro ulatuses.

Lähtuvalt Narva linnavolikogu töökorrale ei oleks Kutti uue fraktsiooni kinnitusel tohtinud osa võtta sellise üksikakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes tal on huvide konflikt, ja ta oleks pidanud ennast sellest taandama, leidis Voronov. Ta palus prokuratuurile saadetud kuriteoteates kontrollida, kas Ants Kutti tegevuses on olemas kuriteotunnused. Ühtlasi pööras Aleksei Voronov tähelepanu sellele, et nimetatud kuriteoteates esinevad faktid on üks ühele sarnased Narva endistele keskerakondlaste esitatud kahtlustustele ja kui Ants Kutti suhtes ei alustata menetlust, siis on tegemist poliitiliselt kallutatud politseitegevusega.