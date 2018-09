Eesti esimene küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatiline esindajana alustas tööd

Heli Tiirmaa-Klaari sõnul on jätkuvaks globaalseks väljakutseks käitumisreeglite kehtestamine küberruumis. «Oluline on jätkata Eestis juba alustatud tööd küberruumis kehtiva rahvusvahelise õiguse analüüsi osas, samuti kaasuda rahvusvahelistesse protsessidesse kübernormide ja usaldusmeetmete arendamisel küberruumis. Lisaks on plaanis jätkata Eesti aktiivset osalust käimasolevates ELi ja NATO küberalgatustes ning arendada kahepoolset küberjulgeoleku alast koostööd Eestile oluliste liitlastega,» sõnas ta.

«Küberturvalisus on olnud meie riiklik prioriteet juba aastaid ning küberjulgeoleku erivolitustega diplomaatilise esindaja määramine on üks loomulik samm selle valdkonna tegevuste arendamisel,» sõnas välisminister Sven Mikser. «Digitaalse riigina on Eesti jaoks oluline, et rahvusvaheline koostöö küberturvalisuse valdkonnas muutuks veelgi tõhusamaks,» lisas ta.