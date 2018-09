„Olukorrast ajakirjanduses“ hinnangul kogusid noortekambad meediakäsitluse tõttu kuulsust

«Meediakäsitlusest said kõige rohkem kuulsust noortekambad ja nende juhid, sest peaministrit kohale tantsitada pole igaühele jõukohane. Poliitikud peaksid tegelema üldiste asjadega, mitte ajama müüri pealt magavat meest minema,» sõnas Koorberg. Reformierakonda kuuluv Lang kritiseeris samuti poliitikute ja meedia ülereageerimist ja küsis, et «kes järgmisena saab hakkama mõne pätitembuga, mida peaminister isiklikult koos pojaga vaatama tuleb?».

«Kelle järgi inforuumis tants käib – kas poliitikud käituvad meedia tahtmist mööda või käitub meedia nii, nagu nutikamad poliitikud on ette näinud? Meedia seisab alati enda huvide eest. Ja kui ta näeb teemat, millest küünte ja hammastega kinni hakata, siis on selle teema üleskruttimine ükskõik milliste meetoditega kollase meedia seisukohast äärmiselt loogiline,» rääkis Lang. Ta lisas, et mõne kuu pärast avastavad poliitikud ja teemat kajastanud meedia, et probleem ei ole lahenenud vaid isegi süvenenud.