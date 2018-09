Riigikaitsekomisjon rõhutas Valgevene kolleegidele dialoogi vajadust

Riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso sõnul on dialoog Valgevenega väga oluline, teatas riigikogu pressiteenistus BNS-ile. «Valgevene on Euroopa riik, mis balanseerib Lääne ja Venemaa vahel,» rääkis Hanso.

«Meie suhted Venemaaga on meist sõltumatutel põhjustel väga keerulised, kardetavasti see olukord lähiajal ei muutu. See ei tohiks kindlasti tähendada, et automaatselt välistame ka diaoloogi Valgevenega. Tegelikult oleneb meie suhtumisest väga palju, milliseks kujuneb Valgevene roll tuleviku Euroopas.»