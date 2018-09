Eesti Keele Instituut ootab töid selge sõnumi võistlusele

Juba viiendat aastat tunnustatakse selge sõnumi auhinnaga neid ettevõtteid ja organisatsioone, kelle avalik info on selge ja arusaadav ning lähtub eelkõige kasutaja vajadustest. Kandidaate saab esitada aadressil selgesonum.ee.

Selge sõnumi auhinna patroon õiguskantsler Ülle Madise on öelnud, et kui inimene saab oma küsimusele riigiasutusest kantseliitliku arusaamatu vastuse, ei tekita see mitte aukartust, vaid pigem pettumust ja pahameelt ning mõjub ülbelt ja kahandab riigi usaldusväärsust.