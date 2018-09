«Otse Postimehest» stuudios Janek Pohla: kust võtta töötegijaid?

"Me kardame, et kõik kolmandatest riikidest tulijad tahavad siia ka oma pere tuua ja siia jääda," ütles Pohla võõrtööjõu liikumist kommenteerides ning nentis, et see on pigem müüt, mis tekib eestlaste hirmust võõra ees. Samuti leidis ettevõtja, et me kipume oma heaolu pigem ülehindama.