Ratas rõhutas Eesti rolli maailma keskkonnaotsuste kujundamisel

«Rääkides pidevalt majanduse kasvust ja arengust, ei tohi me ära unustada, et riikide areng ei saa toimuda keskkonna arvelt,» sõnas ratas valitsuse pressiesindaja teatel. «Meie kõigi ülesanne on keskkonda kaitsta ning anda mitmekesine loodus ja maailm edasi ka meie järeltulevatele põlvedele.»

Ratas tõi välja, et lisaks keskkonnahoiule ning säästlikule majandamisele on Eesti teistele riikidele teejuhiks ka oma innovaatiliste lahendustega. Eesti on kohanenud ülemaailmsete suundumustega ning integreerinud need edukalt oma e-teenustesse. «Näiteks on Eestis digitaalselt kättesaadav mitmesugune keskkonnaalane teave. Lisaks saavad ettevõtted taotleda erinevaid keskkonnavaldkonda puudutavaid lube elektroonselt,» ütles Ratas ning lisas, et kogutud teave aitab meil omakorda hinnata keskkonnaalaseid suundumusi ja teha valdkonna planeerimisel analüüsitud ning teadmistepõhiseid otsuseid.