Tühi kilekott mahtus sipsti mu tuulejaki seljataskusse. Nii et esimesel pilgul tundus kõik täitsa tavaline! Suundusime koos seiklussportlasest sõbraga oma tavalisele jooksuretkele, mis kulgeb läbi Kalamaja alleede ja mereääre Paljassaare kanti, ning otsustasime sel korral tervisliku liikumise ja prügijahiga ühendada. Tõtt-öelda kohtab iga looduses või linnas või ükspuha kus kulgeja ka kallite kaasmaalaste elutegevuse märke. Üht-teist on ikka keegi teele poetanud, olgu see kommipaber või pudel. Korjatava kraami vähesuse üle ei saa õnneks küll ükski prügijooksja kurta – seda nodi leiab märksa kindlamalt kui seeni! Mis ripakil, see kaasa!

Mu kaaslane on juba aastaid varmas kaasa noppima kõike, mis looduses ette jääb. Kellegi pudel mägedes või metsarajal – kõhklematult kaasa kuni järgmise prügikastini. Minule see mingil põhjusel nii lihtne polnud. Mingi beibefaktor sõitis sisse – rämps on räpane, ei tahaks nagu puutuda. Kuid loodus ise enda turjalt prahti kokku korjata ei saa, sama liik, kes seda külvab, peab ka lõikama. Mulle oli suureks abiks ka see, kui tutvusin infoga, kui kaua ja vaevaliselt loodusest prügi kaob. Lihtne pabertaskurätt, mis näib ehk tühiasi maha poetada, laguneb looduses kaks (!) aastat. Ja kogu selle aja meenutab ta oma poollagunemise teekonnal seda süüdimatut jobu, kes endale niisuguse inetu mälestusmärgi püstitas. Kas sa tõesti tahaksid see inimene olla? Aga asi läheb veel hullemaks – kiletatud kommipaber ja metallist õllepurk ei lahku loodusest iial. Plastpudel istub põõsa all üle tuhande aasta. Kas sul seda kõike teades jätkub tõepoolest veel südant seda endiselt vedelema jätta?