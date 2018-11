Bulgaaria ajakirjaniku Viktoria Marinova jõhkras vägistamises ja mõrvas süüdistatav on kinni peetud ja ta on teo üles tunnistanud. Samas on ikka veel vastuseta küsimus, kas tapmise tegelikuks põhjuseks võis olla hiigelhanke- ehk GP skandaali kajastamine. Politsei väidab, et see oli juhuslik kuritegu.