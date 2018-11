Lõhede ja nahkhiirte vastasseis

Linnamäe hüdroelektrijaam rajati Jägala jõele aastail 1922-1924 ning Eesti Energia taastas selle 2002. aastal. Praegu on tegemist Eesti ühe suurema töötava hüdroelektrijaamaga. Jõelähtme valla ja keskkonnaministeeriumi vastasseis põhineb küsimusel, kas Linnamäe paisjärv peaks säilima või ei. Sellest asjast on ajakirjanduses varemgi juttu olnud. Nüüd on vaidluse kaalukaussidele asetatud kaks loodusväärtust: lõhed ja nahkhiired.