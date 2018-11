Neeme Järvi: Eesti Kontsert peaks kontserdimajast üldse välja kolima ja ERSO-le ruumid vabastama

«Probleem on selles, et Eesti ainukesel suurel orkestril ERSO-l ei ole ruume,» ütles ERSO peadirigent Neeme Järvi. Tema sõnul on probleem kestnud aastaid.

Järvi selgitas, et Estonia kontserdimaja kuulub Estonia teatrile. Ühes maja pooles tegutseb tema sõnul Estonia teater ja teises Eesti Kontsert. «Meie oleme Eesti Kontserdi alluvuses, sest me oleme majapooles, mis Eesti Kontsert arvab, et on nende oma,» ütles Järvi.

Järvi selgitas, et praegu on neil olemas küll kabinet, kus töötab administratsioon, kuid vaja oleks nii-öelda «oma maja». «On üks pisike ruum ja väike saal, aga terves vasakpoolses majas valitseb Eesti Kontsert oma kabinetitöötajatega. Milleks?» küsis Järvi.

«Meil ERSO-l on 101 liiget, aga meil pole korralikku saali. Kui see saneerimise moment on praegu, siis tuleks Eesti Kontserdiga teha suured globaalsed ümberkorraldused,» ütles Järvi.

Esiteks ei peaks Järvi hinnangul Eesti Kontserdi töötajad olema Estonia kontserdimajas. «Seal on ju kabinetitöötajad, kes võiks ükskõik kus olla. Nii tekiks lõpuks olukord, kus ERSO pillimehed saaks harjutada, et saaksime natukene tunda, et see on meie maja,» ütles Järvi.

«Kui Eesti Kontserdi küsimus üleval on, tuleks juba väga põhjalikult mõelda, kas ja mis kujul seda üldse on vaja? Mujal maailmas pole selliseid Nõukogude Liidu aegse filharmoonia jäänukmoodustisi,» ütles Järvi.