Brexiti-kampaania suurim rahastaja Arron Banks on uurimise all seoses kahtlast päritolu raha suunamisega kampaaniagruppidele. Ametnikud kahtlustavad, et Ühendkuningriigi otsusele Euroopa Liidust lahkuda võis kaasa aidata Venemaa.