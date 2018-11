Twitter teatas tuhandete desinformatsiooni levitavate kontode kõrvaldamisest

Kontod kõrvaldati seoses katsetega levitada automatiseeritud viisil desinformatsiooni, märkis Twitter, lisades, et selline tegevus on vastuolus ettevõtte poliitikaga.

CNN teatas, et demokraatide kongressikampaania komisjon teatas Twitterile neist kontodest, mis eemaldati septembri lõpul ja oktoobri algul.

Twitter on püüdnud juba kuid elimineerida automatiseeritud ja fiktiivseid kontosid, mille eesmärgiks on manipuleerida avalikku arutelu sellel platvormil. Nii on püütud reageerida murele Venemaa sekkumise pärast 2016. aasta valimiskampaaniasse.