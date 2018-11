Meedia: Venemaa Läti saatkonnas töötab Skripalide mürgitaja kolleeg

3. märtsil mürgitati Suurbritannias Salisbury linnas endine Vene topeltagent Sergei Skripal ja tema tütar Julia Skripal närvimürgiga Novitšok. Augustis teatas Suurbritannia, et rünnaku panid toime Venemaa sõjaväeluure GRU ohvitserid, kes esinesid riiki sisenedes valenimede Ruslan Boširov ja Aleksandr Petrov all.

Uuriva ajakirjanduse veebilehekülg Bellingcat teatas hiljem, et meeste nimed on tegelikult Anatoli Tšepiga ja Aleksandr Miškin. Lisaks Skripalide vastu suunatud rünnaku toimepanijate väljaselgitamisele paljastati uurimise käigus mitmeid teisi asjaolusid Venemaa sõjaväeluure GRU kohta.

Endine GRU ohvitser Viktor Suvorov (õige nimega Vladimir Rezun) on öelnud, et GRU akadeemias õpetatakse välja parimaid luure- ja vastuluurespetsialiste ning see on õppeasutus, kuhu ei saa kandideerida, vaid kuhu õppurid hoolikalt valitakse. Lisaks tõdes Suvorov, et akadeemia esimeses osakonnas õpetatakse luuramist diplomaadi kattevarju all.