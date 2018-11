Vähiravifondi annetuskasti vargad on tabatud

«Vargus sai tugeva kõlapinna ning politseil on praeguseks õnnestunud vihjete abil poisid tuvastada. Tegemist on Kopli kandis elavate poistega, kellest üks 14-aastane, teine 12-aastane. Poisid on pärit keerulise sotsiaalse taustaga peredest, kus emakeel on vene keel. Poisid ei tegutsenud omapäi, vaid kuulusid kampa, mida juhivad ja kamandavad retsidiivsed täisealised. Brigadirid, kes ise käsi ei määri, kuid õpetavad alaealisi välja musta tööd tegema nendega jõupositsioonilt manipuleerides,» selgus vähiravifondi postitusest.