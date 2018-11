Täna peetavad Ameerika Ühendriikide vahevalimised on tõehetk president Donald Trumpile ja Vabariiklikule Parteile. Demokraatide jaoks on see võimalus uuesti kanda kinnitada ajal, mil vabariiklaste käes on absoluutne enamus mõlemas kongressi kojas. Pikemas plaanis on tegemist aga 2020. aasta presidendivalimiste lakmustestiga. Postimees vahendab jooksvalt pingeliste valimiste tulemusi ja muljeid kohapealt.