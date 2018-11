Paet: topeltkodakondsuse võimaldamine on põhjendatud sünnijärgsetele Eesti kodanikele

​Mitu aastat on möödas sellest, kui tõstatasin teema, et kõik Eesti sünnijärgsed kodanikud võiksid mõne teise kodakondsuse kõrval väärikalt ja seadust rikkumata omada ikka ka Eesti passi ja kodakondsust.

Reformierakond peab õigeks topeltkodakondsuse lubamist just vaid sünnijärgsetele Eesti kodanikele ning ennekõike ELi, USA, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa, Norra ja Liechtensteini kodanikele. Mitte neile, kes omandasid või omandaksid kodakondsuse naturalisatsiooni korras. Naturalisatsiooni korras kodakondsuse saamisel peab inimene tõestama, et ta on loobunud teistest kodakondsustest. See on praegu nii ja las see jääb nii. Seega näiteks Vene kodanik, kes taotleb Eesti kodakondsust peab jätkuvalt loobuma Vene kodakondsusest.

Eesti riik ei tohi panna oma sünnijärgseid kodanikke täiesti ebavajaliku valiku ette - kas Eesti või mõne muu riigi kodakondsus. Me kõik teame, et vähemalt kümned tuhanded eestlased on üle maailma laiali paisatud.

Kahjuks pole siiani midagi muutnud. Ikka ütleb kodakondsusseadus, et Eesti kodanik ei tohi olla ka mõne muu riigi kodakondsuses ning samas põhiseadus välistab võimaluse sünnijärgset Eesti kodakondsust ära võtta. 1. aprilllil 1995 jõustunud kodakondsuse seaduse kolmas paragrahv sätestab, et isik, kes lisaks Eesti kodakondsusele omandab sünniga ka mõne muu riigi kodakondsuse, peab 18aastaseks saamisel kolme aasta jooksul loobuma kas Eesti või selle muu riigi kodakondsusest.

See piirav kodakondsusseaduse säte tuleb ära muuta ja lubada ka selle seadusega sünnijärgsetele Eesti kodanikele topeltkodakondsust. Praeguse olukorra jätkumine peletab Eestist ja Eesti kodakondsusest eemale need õiguskuulekad inimesed, kes ei taha seadust rikkuda ning sunnib eri kodakondsuses olevaid lapsevanemaid ebamoraalse valiku ette - kas lapsele võtta ema või isa kodakondsus, juhul kui üks vanematest on Eesti kodanik. Lisaks, miks peaksid need inimesed, kes hoolimata mõne teise riigi kodakondsuse olemasolust soovivad säilitada ka Eesti passi, tundma end seaduserikkujatena? Miks Eesti riik nad ikka veel üldse sellise valiku ette paneb? Me peaksime ju tegelikult tahtma, et võimalikult paljudel eestlastel ka teistes riikides säiliks tihe side Eestiga ning üks osa sellest on kindlasti ka kodakondsus.