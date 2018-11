Ühendriikides algas narkoparun El Chapo kohtuprotsess

Prokurörid on aastaid kokku pannud kohtuasja Guzmáni vastu, kes anti USA-le välja 2017. aastal pärast seda, kui ta oli kaks korda põgenenud Mehhiko vanglast.

Guzmáni on nimetatud maailma suurimaks narkoparuniks pärast colombialast Pablo Escobari, kes oli maailma rikkamaid mehi, kuni politsei ta 1993. aastal maha lasi.

Ekspertide hinnangul on valitsusel vettpidavad tõendid selleks, et 61-aastane Guzmán ülejäänud eluks Ühendriikide rangeima režiimiga vanglasse saata, kuid uimastivoogu USAsse see pigem ei pidurda.