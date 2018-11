Macron: eurooplaste kaitsmiseks on vaja tõelist Euroopa armeed

«Peame kaitsma end Hiina, Venemaa ja isegi Ameerika Ühendriikide eest,» lausus Macron raadiole Europe 1. «Kui kuulen president Trumpi teatamas, et ta lahkub tähtsast desarmeerimisleppest, mis koostati pärast 1980. aastatel Euroopat tabanud raketikriisi, siis kes on peamine ohver? Euroopa ja selle julgeolek.»

Seistes silmitsi Venemaaga, mis on meie piiridel ja on näidanud, et suudab olla oht, vajame Euroopat, mis kaitseb end omapäi ja suveräänselt paremini, sõltumata Ühendriikidest, sõnas president.

«Rahu Euroopas on ebakindel,» rõhutas Macron. «Meid on tabanud küberruumis sissetungikatsed ja mitu katset sekkuda meie demokraatiatesse,» lausus Macron tõenäoliselt Venemaale viidates.

«Hirmudest lõhestatud Euroopas, kus on tagasi rahvuslus ja majanduskriisi tagajärjed, on näha süstemaatiliselt peaaegu kõike, mis iseloomustas Euroopat Esimese maailmasõja lõpu ja 1929. aasta (majandus)kriisi vahel,» ütles Macron juba eelmisel nädalal.

Ta ütles kõike seda Prantsusmaa kirdeosas Verdunis, kus toimunud visiit on osa nädalapikkusest külastusest Esimese maailmasõja läänerindele ajal, mil sõja lõpust on möödumas sada aastat.

Macroni sõnul on ta ärevil, kui sarnased on tänapäeva maailm ja selle rahanduskriisid 1930. aastate omadega ning kuidas praegu mängib rahvuslus inimeste hirmudele, nii nagu seda tehti tollal.

«Rahu ja jõukus, mida Euroopa on nautinud 70 aastat, on meie ajaloos kuldne hetk,» mis on kahjuks pigem erand kui reegel, lausus president. «Aastatuhandete jooksul pole see iial nii pikalt kestnud.»