Põhja-Koreas esitleti Kim Jong-uni esimest ametlikku portreed

Kaadris oli näha kaks portreed: ühel Kuuba, teisel Põhja-Korea juht. Kim on portreel euroopalikus ülikonnas, kannab lipsu, naeratab ja tema pilk on suunatud veidi vasakule.

See portree on esimene ametlik maal Kimist, varem on temast vaid fotosid tehtud, märgiti teates. Samuti pole riigis teadaolevalt ühtegi Kimi monumenti. Samas Kimi isa ja vanaisa portreed ripuvad kõikides Põhja-Korea hoonetes.