USA meedia: Turu saarestiku suuroperatsioon võib olla seotud salajase Vene sõjaväebaasiga

Turu saarestikus toimus septembris laiaulatuslik politseioperatsioon, mille käigus peeti kinni kolm inimest, kellest üks hiljem vabastati. Kaks kinnipeetut, kellest üks on 1967. aastal sündinud Eesti kodanik Boriss, otsustas kohus vahi alla võtta kahtlustatuna rahapesus ja maksupettuses ning nende väidetav seadusevastane tegevus on seotud Soomes registreeritud ettevõttega Airiston Helmi.

Soome politseiametnikud kinnitasid, et tegemist on üksnes majanduskuriteo uurimisega, aga kuulduste kohaselt on Sakkiluoto saarel toimunud pikemat aega kahtlane tegevus ja spekulatsioonide kohaselt võib saar tegelikult kuuluda hoopis Venemaa sõjaväele.

Naabersaarel elav Leo Gastgivar ütles, et pole kunagi kohanud 54-aastast Pavel Melnikovi, Peterburist pärit müstilist ärimeest, kellele kuulub suuroperatsiooni tandriks olnud Sakkiluoto saar ja kes osales 2007. aastal ettevõtte Airiston Helmi loomises.

Samas tõdes Gastgivar, et ehitustegevus naabersaarel on ammu tema tähelepanu pälvinud. Eriti kahtlane paisis naabri jaoks see, kui Melnikovile kuuuvale saarele paigaldati turvakaameraid, liikumisandureid, läbipääsu keelavaid silte ja märgata oli hirmsa välimusega turvameest. Samuti on saarel üheksa kaid, helikopteri maandumisplats, kamuflaazvõrguga kaetud bassein ja piisavalt palju satelliittaldrikutega varustatud ehitisi, et majutada kasvõi väikest sõjaväge.

«Ma mõtlesin juba mitu aastat, et nad peavad seal tegema midagi sõjaväega seonduvat,» ütles naaber Gastgivar. «Muudkui ehitavad, aga keegi ei tea, milleks.»

«Tavaliselt on igal saarel kaks kaid, aga kuidas selgitada üheksat? See ei ole mõistlik,» ütles ehitusettevõtja Kaj Karlsson, kes pidas järelvalvet suure osa Sakkiluoto saarel toimunud ehitustööde üle. «Pole võimalustki, et see kõik oleks rahapesu või maksudest kõrvalehiilimise pärast. Nii palju energiat rahapesujuhtumi uurimiseks ei rakendataks.»

Praegu avalikustatud andmetel osales politseioperatsioonis enam kui 400 politseinikku ja sõjaväelast, toetust pakkusid helikopterid ja lennuk.

Isegi saarestiku administratiivse keskuse, Pargase linna meer Patrik Nygren ütles, et politseioperatsioon tundub tema jaoks kahtlane, sest isegi teda ei teavitatud operatsiooni läbiviimisest.

«Ma ei usu, et see operatsioon oli seotud rahapesuga. Seal peab olema midagi muud,» sõnas ta.

Rootsi kaitseuuringute instituudi FOI asejuht Niklas Granholm ütles, et saarel toimuv võis olla seotud rahapesuga, aga sealne helikopteri maandumisplats, mitmed kaid, barakkidele sarnanevad majad ja asetsemine Soome sõjaväestruktuuride lähedal, viitab, et tegemist võib olla võimalike ettevalmistustega mingit sorti hübriidsõjaks.